反送中風潮以來規模最大 香港三罷抗爭夜未眠

2019-08-06 00:45

〔中央社〕香港5日同步登場的「三罷」、7地集會及不合作運動，被認為是「反送中」風潮至今規模最大的抗爭行動。入夜後，香港街頭再度出現白衣人施暴，卻被示威者打退。警民衝突更持續到今天凌晨。

5日的行動，被普遍視為香港「反送中」陣營中，「溫和」與「激情」抗爭同步登場的一幕。其中，以罷工、罷市、罷課為號召的「三罷」行動，被視為溫和抗爭，一整天卻也造成香港機場逾250架次班機被取消。

至於市街上，有部份店家及組織事前便自動宣布響應；但也有不少店家，是基於對今天可能爆發警民衝突的憂慮，自動停業一天。

而在香港各地出現的不合作運動，則從地鐵到馬路，早晨一度造成多條地鐵路線無法正常行駛。至於馬路，包括港島、九龍、新界的許多交通幹道，今天都被示威者以「練習駕駛」、設置路障，乃至於人身阻擋等方式中斷交通，造成交通癱瘓。

接近晚間，這些不合作運動逐漸與金鐘、旺角、屯門、大埔、黃大仙、沙田、荃灣等7個地區登場的集會結合，演變成抗爭行動。而7月下旬的元朗白衣人施暴事件，昨晚8時過後一度在北角街頭上演。

當時，北角街頭的示威者遭到10多名手持木棍、藤條的白衣人追打，雙方當街鬥毆。但黑衣示威者占有人數優勢，白衣人一度躲入附近的「香港第一青年會義團」內，後方的示威者則在砸碎門口玻璃後離去。

昨晚9時左右，荃灣一帶也出現一批身著藍色上衣的男子在街頭徘徊，並與示威者當街叫罵，其中一名示威者便遭藍衣人襲擊，頭破血流。今天凌晨，荃灣再度出現白、藍衣人襲擊示威者，但示威者也給予反擊。

然而，這兩個衝突現場，昨天都沒有見到香港警方的身影。但同一天，警方在與示威者對峙時，卻頻頻發射催淚彈。

5日白天，先是天水圍警署因一名女性示威者被逮捕時裙底走光，激起眾人不滿，中午最先爆發警民衝突，警方多次施放催淚彈，多達76名示威者被捕。

隨後，黃大仙警署下午也被多名示威者包圍，連一旁的港警紀律部隊宿舍也被波及，警方因此發射催淚彈強力驅散，但示威者仍未完全散去。入夜後，天水圍、黃大仙警署抗爭持續，示威者更將警方發射的催淚彈丟還給員警，還扔進一旁的港警紀律部隊宿舍。

此外，沙田、屯門警署及屯門地鐵站外，入夜後則有示威者點火燃燒物品，火勢一度甚大，但被警方及消防隊及時撲滅。

然而，在示威者至昨天深夜仍未完全散去下，零星的警民衝突仍不斷在香港各地出現，警方直到今天凌晨0時過後，仍忙著用催淚彈驅離四散各地的示威者，其中以屯門、彌敦道最為激烈。

此外，昨晚深水?抗爭現場有一名攝影記者被催淚彈擊中頭部，血流如注。而一名大公報記者在照料他時，卻因肢體動作被警方認為有意襲警而被捕，但事後被釋放。（編輯：邱國強）

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