南華早報：遭中國「邊控」人士恐逾百萬

2019-08-05 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」5日指出，中國為了防範有司法嫌疑的本國或外國公民出境，和許多國家一樣設有邊境控制（簡稱邊控）「黑名單」，但相關法律條文定義「模糊」，只能算是政治手段之一。

報導指出，中國公安部和國家移民管理局從未公布受到邊控的人數和身份，但根據律師及學者評估，「黑名單」的門檻其實很低，人數可能在數十萬至上百萬之間。

「上海社會科學院」學者陳慶安去年底在校內期刊《政治與法律》撰文指出，中國有178條關於邊控的法令和規則，供國安、公安、海關、法院、檢察、稅務、警察等各層級單位援以限制特定人士出境。

北京執業律師許辰迪（Xu Chendi，譯音）表示，中國的邊控措施有其法律依據，是避免犯罪嫌疑人或對國安有威脅者潛逃出境的手段，「但在執行上確實有過於武斷之嫌，包括被誤用以禁止異議人士及其家人出國」。

一名熟知邊控系統的匿名警察透露，各地警察會將名單送達省級公安部門，而這些部門會二話不說把名單輸入邊控系統，且人們通常只在必須出國時，才會得知自己被列入「黑名單」。

此外，根據中國法律，除了身為刑事、民事調查關係人外，可能「協助」警方調查的人也會進入名單；禁令期間大多不超過一年，但也可能延長。

陳慶安指出，就算名字出現在「黑名單」的民眾自認「有冤」，但也有苦難言，因為並無解除禁令的上訴程序。

前述匿名警察則指出，邊控系統存有漏洞－從禁令過期到再次更新有數小時至數天的「空窗期」。這可能是中國加密貨幣「波場幣」（TRON）創始人、年僅29歲的孫宇晨去年6月被列入「黑名單」，卻在10月順利前往美國的原因。

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