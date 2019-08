反送中》高功率雷射不只擾敵！港人靠它破中國「天眼」

2019-08-04 22:40

〔即時新聞/綜合報導〕自今年6月香港「反送中運動」爆發以降,不時可見香港群眾使用「雷射筆」來干擾警方的鎮壓行動,但這可不是平時教學、簡報用的一般雷射筆那麼簡單,而是使用「高功率雷射」以破解中國監視系統的臉部辨識功能。

綜合外媒報導,香港「反送中運動」自今年6月至今仍如火如荼,不時可見香港群眾使用「雷射筆」來干擾警方的消息。但有外媒指出,這些「雷射筆」並非只是平常教學、簡報用如此簡單,也不僅是干擾警察而已。

報導指出,香港抗爭群眾利用中國隨處可購得超標的「高功率雷射」來照射警方監視設備,其戰術目的就是要破解中國的「臉部辨識系統」。

香港抗爭現場因雷射光四散而產生了神奇、科幻般的未來場景,但香港人所必須面對的現實完全不「夢幻」。目前「送中條例」只是暫時被擱置,未來仍有通關而完全消滅一國兩制的風險。

儘管如此,有專家指出,中國的臉部辨識系統早已入侵香港,這恰好證明了中國對香港日益緊縮的控制。香港人利用雷射破解中國「天眼」,也正是他們看穿中國意圖消滅「一國兩制」的最佳例證。

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go