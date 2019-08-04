中國盼美政黨輪替有利談判 民主黨參選人卻這麼說

2019-08-04 18:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與中國的貿易談判進展緩慢，許多分析指稱，北京採以拖待變策略，希望川普在明年美國總統大選翻船，改成與民主黨重新協商。不過，上月30、31日的民主黨總統參選人第2輪辯論中，多位候選人雖不盡然贊同川普加徵關稅，卻也表明必須迫使中國在貿易、智慧產權等手段上做出改變。

美國之音（VOA）報導，有志爭取代表民主黨出戰美國總統大選的20名候選人，日前在密西根州底特律市舉行第二輪辯論，期間美中貿易政策問題屢屢出現在眾人言詞交鋒之間，尤以川普總統的對中貿易政策為主，可看出各參選人的中國立場和政策逐漸清晰。

候選人中，搖擺州俄亥俄州聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）表示，川普在談論中國時，「有些是切中要害的」，中國長期濫用經濟體系，包括偷竊智慧產權、補貼產品等；因此，他「部分同意」川普動用針對性關稅對付中國。

不過，麻州參議員華倫、夏威夷眾議員加巴德、加州參議員賀錦麗、前科羅拉多州長希肯魯柏等人，則對關稅手法表示不滿。他們提出的批評包括，這種做法沒有明確戰略計畫，將增加美國消費者開支，以及對製造業和農民產生「毀滅性影響」。

儘管如此，美國新聞網站Axios日前詢問多位民調較高民主黨總統參選人，是否會在上任後立即取消川普政府的對中關稅，但沒有任何一人明確表示會這麼做，顯示他們對關稅手段抱持複雜情緒。

其中，民調暫位居第二的佛蒙特州參議員桑德斯表示，當選後會全盤檢討對中關稅，了解哪些關稅奏效，哪些政策可進一步幫助美國工人，同時也能改變中國的行為。他表示，關稅可能是「答案的一部分」。此外，美國也必須跟盟友和國際社會合作向中國施壓，改變中國在貿易、智慧產權等問題上的不當行為。

前德州眾議員歐洛克也批評川普未能與盟友合作孤立中國，「我們什麼時候能在沒有盟友、朋友和夥伴的情況下開戰，包括貿易戰？身為總統，我們會讓中國承擔責任，但我們會讓我們的盟友和朋友，比如歐盟，一起參與。」

民調緊跟桑德斯之後的華倫，在最新公布的貿易政策計畫中表示，將制定關於人權和環境保護的嚴格標準，並且只有在其他國家達到此標準的情況下，美國才會與他們進行貿易談判，同時也會讓談判更加透明。

目前民調領先的前副總統拜登則表示，當選後將重新談判TPP（跨太平洋夥伴協定），重新加入曾與美國為伍的全球40％經濟體，而不是讓中國任意制定21世紀的貿易規則。他認為，應對中國挑戰的最有效方式是，建立由朋友和夥伴組成的統一戰線，以挑戰中國的不當行為，並聯合其他民主國家向中國施壓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法