詛咒糾纏美國甘迺迪家族？ 22歲正妹不明原因猝逝

美國前總統約翰‧甘迺迪的外姪孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill），年僅22歲就離開人世。（圖擷自@RadziwillLee推特）

2019-08-02 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統約翰‧甘迺迪家族昨（1日）發表聲明，前總統弟弟羅伯特·甘迺迪的22歲外孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill，亦即約翰‧甘迺迪的外姪孫女）離開人世了，麻薩諸塞州巴恩斯特布爾（Barnstable）警方正在調查發生在海恩尼斯港的「死亡事件」

據《CNN》報導，希爾的媽媽為寇特妮（Courtney Kennedy Hill，羅伯特·甘迺迪第5個孩子），昨上午醫療人員緊急被叫去海恩尼斯港的甘迺迪莊園，隨後有1名病患被帶到醫院。

目前還不清楚當時需要緊急醫療人員的原因，當地檢察官也沒有公布死者的確切身分與住址，不過甘迺迪家族已證實希爾的死訊。

事實上，美國甘迺迪家族從以前到現在發生過一系列意外死亡事件，被稱為甘迺迪悲劇（Kennedy tragedies），首先是約翰‧甘迺迪的哥哥小約瑟夫·甘迺迪，於1944年二戰期間執行任務時在英國墜機身亡，得年29歲。接著是約翰‧甘迺迪的親妹妹凱薩琳，於1948年在法國空難喪命。

約翰‧甘迺迪1963年8月喜迎第2個兒子派屈克（Patrick Bouvier Kennedy），怎知小孩出生2天後就夭折，同年11月約翰‧甘迺迪也遇刺身亡。

隨後，約翰‧甘迺迪胞弟羅伯特·甘迺迪，於1968年競選總統期間遭暗殺殞命，羅伯特的四兒子大衛接著在1984年嗑藥過量猝死，小兒子麥可則在1997年滑雪時撞樹喪命。

1999年，約翰‧甘迺迪之子小甘迺迪在駕機時墜入大西洋，屍骨至今下落不明。2011年，約翰‧甘迺迪另一個弟弟泰德·甘迺迪的女兒卡拉，在運動房健身後心臟病發猝死。

2012年，羅伯特·甘迺迪兒子小羅伯特的妻子瑪麗上吊輕生，時隔7年之後到了2019年，甘迺迪家族又迎來一次悲劇。

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