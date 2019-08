泰國曼谷連續發生多起爆炸案 2名清潔工受傷

2019-08-02 12:26

〔即時新聞/綜合報導〕泰國曼谷今日上午5時50分開始,陸續在輕軌站及附近大樓發生多起爆炸事件,有2名道路清潔工受到疑似自製炸彈的攻擊受傷。泰國政府表示曼谷將舉行東南亞國家聯盟(ASEAN)重要會議,發生小型爆炸事件,已經安排加強安全措施,民眾不必驚慌。

綜合媒體報導,今日上午5時50分在泰國曼谷Chong Nonsi地鐵站傳出2次類似炸彈爆炸聲,有消息指出車站平台上一塊玻璃碎裂,警方立即封鎖了3號及4號出口,目前還在調查原因。之後在8時50分拉馬9路再度傳出爆炸巨響,2名清潔工受傷,早上9時在同一地鐵站附近大樓再度發生爆炸。

報導指出,曼谷今日舉行東南亞國家聯盟重要會議,美國、中國、俄羅斯等國家的外交部長都有參與。泰國政府證實爆炸事件發生,已下令調查,督促民眾不必驚慌。

Police outside King Power Mahanakhon building near Chong Nonsi station of @BTS_SkyTrain where one loud bang was reported. https://t.co/G7sxux5es4