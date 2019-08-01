緩和關係 川普：願助俄救森林野火

2019-08-01 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞（Siberia）地區日前發生森林野火，延燒面積已逾320萬公頃，部分區域的火勢仍無法控制，美國總統川普今（1日）與俄羅斯總統普廷通電話時，主動表示願意提供協助，試圖緩和美俄兩國長期以來的緊張情勢，普廷則回應，如果有需要的話會接受幫助。

西伯利亞野火已延燒數日，迫使數千名民眾撤離，燃燒面積已逾320萬公頃，至今仍未撲滅，綠色和平組織（Greenpeace）解釋，俄羅斯今年的野火吞噬近1200萬公頃的森林，雖然每年都會發生火災，但今年影響的範圍更加巨大，嚴重影響生態環境，也可能加快北極融冰速度。俄國官方日前宣布西伯利亞的5個行政區進入緊急狀態，昨（31日）更派遣國軍前往救災，希望能盡快控制災情。

綜合外媒報導，川普今（1日）與普廷通話，主要討論貿易相關議題，在談論到西伯利亞火災時，川普為緩和兩國關係，主動表示願意提供協助，派遣救災團隊前往支援，普廷則表示感謝，並說明如果有需要的話會接受幫助。

根據報導，川普從2017年上任後，開始試著解決美俄之間的緊張情勢，促進兩國的合作關係，這通電話也顯示美國願意改善雙方關係的良好跡象。普廷指出，川普在電話中承諾，會讓美俄關係恢復正常，兩人也都同意未來將面對面會談。

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