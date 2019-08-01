習下令嚴打基督教會 外籍傳教士被迫走向「北韓模式」

2019-08-01 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平獲終身任期後，中國政府迫害宗教力道陡然加劇，外媒披露，當局現正積極打壓涉外教會，其中以「耶和華見證人」教會所受壓迫最鉅，諸多外籍傳教士紛紛受到抓捕遣返，未被遣返者則走向「北韓模式」，終日躲躲藏藏隱身民間。

根據《寒冬》雜誌報導，在中國政府當前打壓基督教的政策下，相關部門戮力迫害涉外宗教，鎮壓相關教團在中國境內的宗教活動。這波「大清洗」中，「耶和華見證人」教會所受打擊持續增加，使其處境日益惡劣，越來越多外籍傳教士遭抓捕遣返。

根據資料，2名日籍傳教士今年5月辦完簽證後搭機前往中國黑龍江省哈爾濱市，不料落地第二天就被守候在門口的警察逮捕，這2人隨後在審問中被要求簽署「後悔來中國傳道」的保證書，2人不從，便先後遭到遣返。

為在夾縫中求生存，許多外籍傳教士被迫採取各種自保措施，據稱，該教會化整為零，將信徒們拆成互相獨立的小組，隱身在民間聚會。其中一個聚會點隱藏在民居之中，以做生意為掩護，並在門口裝設監控來反制政府檢查。

報導指出，有的基督教聚會安排密碼，信徒們必須按事先約定好的數目準確敲門方可進入聚會地點，散會時信眾必須分散離開，此外，為防止當局竊聽，信徒們打電話相約聚會時需使用暗語，如「一起逛街」或「外出吃飯」等，以免集會時間、地點被政府掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法