2019-07-31 21:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名女子薇洛妮卡(Veronica Lloyd)日前搭乘西南航空(Southwest Airlines)時,在班機上看見有名空姐睡在行李架上,讓薇洛妮卡當場傻眼,錄下影片並上傳到推特表示,「我是在做夢嗎?」

綜合外媒報導,薇洛妮卡在搭乘西南航空飛往費城的班機上,竟目睹一位空姐整個人側躺在行李架上,並不時探頭出來回答乘客問題,錄影上傳的薇洛妮卡對此表示,該名空姐在行李廂上待了十分鐘左右,在爬下來後整趟飛行過程都表現正常,我想她的行為應該是在搞笑。

對於自家空姐躺進行李架的奇怪行徑,西南航空發聲明表示,他們的員工以幽默和獨特的性格著稱,該名空姐可能是登機時在與乘客玩鬧,當然這不是正常的作業程序,西南航空始終以乘客的飛航安全至上。

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU