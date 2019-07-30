美聲援香港反送中 中國批是美方「作品」

2019-07-30 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）日前指出，香港的示威是合理的，中國外交部今（30日）解釋，龐皮歐會這麼認為，是因為反送中是美方的「作品」，並說明多名美國官員分別與香港反對派人士會面，表示反對美國介入香港事務，認為在香港議題上，「美國欠世界一個交代」。

龐皮歐昨（29日）出席華盛頓特區經濟俱樂部（Economic Club）活動時，指出香港人進行示威是合理的，希望中國面對香港問題時，能作出正確的決定，並尊重與香港事務有關的協議，並解釋美中對於部分議題不一定有相同的價值觀，但會有共同利益，可以幫助解決問題。

中國外交部在今日的例行記者會中說明，龐皮歐說香港的暴力事件是合理的，因為這是美方的「作品」。並強調近期香港的遊行隊伍中，出現了不少美國人的面孔，甚至出現美國國旗，因此大家都想問，「美國到底扮演了什麼樣的角色？」。

中國外交部表示，美國駐港澳總領事在今年2月底指責香港的一國兩制，美國副總統彭斯（Mike Pence）與龐皮歐，分別在3月及5月會見香港反對派人士，美國議員更在本月提出「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），且持續有官員與反對派人士見面，認為在香港議題上，「美國欠世界一個交代」。

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