氣炸！美放話取消發展中國家地位 中國跳腳：自私狂妄！

2019-07-29 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普26日向世界貿易組織（WTO）施壓，放話像中國這樣的富有國家正利用「發展中國家」的身分，獲得不公平的優惠待遇，主張應改變中國和其他富有國家的「發展中國家」的身分。對此，中國外交部憤怒回批美國「任性狂妄和自私自利」，不配世界第一大國的地位。

綜合媒體報導，川普發出聲明，點名包含中國、某些世貿組織成員利用「發展中國家」的身分獲得不公平的優勢，因此揚言要世貿組織取消中國、汶萊、香港、科威特、澳門、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國、墨西哥和土耳其等國家的開發中國家地位。

中國外交部發言人華春瑩今（29）日在記者會上對此怒批美國的行為是「任性狂妄、自私自利」，表示世貿組織不是「少數國家說了算」，並反問「開發中國家是按照什麼標準、程序來決定」？她強調，應該要交給組織成員決定，更特別要尊重開發中國家意見

華春瑩說，「特殊與差別待遇」是世貿組織核心價值和原則的重要體現，而美方過去曾經提交過類似提案而碰壁，希望美方要有自知之明。

華春瑩表示，中國作為世界最大的發展中國家，正主張發展中國家的「基本權利」，也是維護國際公平正義的一種，而中國也將會在世貿組織談判作出與自身能力相對應的貢獻，幫助其他發展中的成員共同發展，並戮力世貿組織朝正確方向發展改革。

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