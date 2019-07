2019-07-29 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州舉辦為期3天的大蒜美食節活動,今(29)日活動上竟傳出槍響,疑有11人中彈,媒體指稱,舉辦該活動的場地目前處於封鎖狀態。

綜合媒體報導,加州的大蒜美食節上,驚傳大規模槍擊事件,疑似有11人中彈,有民眾恰巧錄下當時現場民眾驚慌奔逃的畫面,並上傳到推特(Twitter),影片裡不斷傳出槍響及民眾的尖叫聲。

目前,尚無法確認是否有人死亡,另外有當地媒體指稱,該活動場地現正處於封鎖狀態。

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr