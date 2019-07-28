香港反送中青年圍堵老人？王丹轟：斷章取義的影片

2019-07-28 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕大批民眾26日在香港國際機場大廳靜坐「反送中」，並傳出「抗議民眾在機場圍堵老人」負面影片，但隨即遭新影片打臉；原來是老人先動手攻擊引起眾怒，群眾只是圍住他，請他講明白再離場。中國民運人士王丹表示，年輕示威者圍堵一名老人家不符合抗議行動的基本邏輯，由此可見「圍堵」一定有原因，「相信香港年輕世代的素質，就不會被斷章取義的視頻誤導。」

根據網路流傳影片，香港示威者號召網友堵門癱瘓港鐵之後，26日又在香港國際機場舉行集會，當天有人拍下一群示威者圍堵老人的畫面。影片顯示，數人包圍、推撞、指罵老人，稱其打傷人，阻止他離開。有網友表示，有救護車趕到現場。

隨後又傳出另一部影片，顯示是這名老人先主動攻擊示威者，撕扯示威者標語，引起眾怒，才出現「眾人圍堵」，要他說明白再走的畫面。

中國民運人士王丹發臉書寫道，這說明了網路即時新聞、影片、假新聞很多，如何辨別考驗著大眾的判斷力。他以這起事件為例，請大家試想看看，這些年輕示威者其實是弱者，在機場那樣的地方抗議，怎麼可能無緣無故就圍堵一個老人？這不符合抗議行動的基本邏輯，也與過去港人在類似行動中一貫的優秀素質不符，因此「事出必有因」。

王丹強調，「相信香港年輕世代的素質，就不會被斷章取義的視頻誤導」，想在紛繁的網路信息流中保持清醒，前提是內心是否具備正確的判斷。

自由時報老人動手攻擊畫面

自由時報眾人圍堵老人畫面

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