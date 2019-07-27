國泰機長廣播向港人打氣！ 這句「廣東話」惹哭網友

2019-07-27 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾支援聲浪不斷，示威者26日在赤鱲角機場舉行「和你飛」集會，向旅客傳達反送中理念。有一名國泰航空機長在降落香港國際機場時，向乘客廣播，表示香港機場正在進行一場示威活動，但都是和平且有秩序的，請大家不要恐懼，最後還用廣東話「香港人加油，萬事小心」，向香港人加油打氣。

這名國泰航空機長在降落前廣播，「謝謝與我們一起飛行，希望很快能再看到你。此外，特此告知，此刻一場非常和平且有秩序的示威運動，正在香港國際機場入境大廳內舉行，這是關於要求撤回具有爭議的引渡條例。目前，一切都非常平靜，請不要恐懼穿著黑色衣服坐在入境大廳的人們。事實上，如果你願意的話，也可以與他們交談，試著更了解香港。最後，香港人加油，萬事小心。機組人員，距離著陸還有30分鐘，謝謝。」

根據香港LIHKG討論區的網友表示，這架班機為國泰航空CX505從東京成田飛返香港赤鱲角的航班，起飛時間為26日晚間7時6分，降落時間為晚間10時5分。有乘坐這趟航班的網友說，機長當時廣播完畢後，全部香港人都歡呼。

許多香港網友聽完這段廣播後，表示非常感動，「最後一句聽到真係想哭出來」、「Thank you Captain」、「好感動」、「好多謝你，亦都好多謝國泰呢間公司既制度，香港人加油」、「感動，我啲眼淚」、「聽到流眼淚」、「一聽到廣東話即刻起哂雞皮」、「如果我係乘客一定喊」。

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