宣稱將犯下「京都動畫北海道版」 63歲老翁被捕

2019-07-26 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫遭縱火釀成34死，各界無不痛心，怎知北海道竟然有養老院的63歲派遣員工，跟上司嗆聲要犯下「京都動畫北海道版」，警方不敢大意立即將其逮捕。

據《產經新聞》 報導，嫌犯山崎幸夫被派遣公司分配到養老院上班後，工作到上個月就被停職，一氣之下就用Line傳訊息給36歲的男上司並放話威脅。

北海道警察札幌中央署接獲報案後，便以恐嚇等罪嫌逮捕山崎幸夫，山崎落網後供稱自己是為了洩憤才會開玩笑地說了這些話，全案仍然在調查當中。

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