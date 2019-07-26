上週才去香港！ 遭控顛覆國家 中國NGO員工「被失蹤」

2019-07-26 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國非政府組織（NGO）「長沙富能」22日傳出有3名員工無故失蹤，其家人及辯護律師於25日先後收到中國國安部門通知，表示3人涉嫌「顛覆國家政權」，目前被關押在看守所內，但不願透露確切位置。據了解，其中1名員工上週才到香港處理公私事務，而香港近來已被中國列為進出敏感地。

綜合外媒報導，公益法律機構「長沙富能」22日中午陸續傳出有程淵、劉永澤及1名吳姓員工失聯。其中，負責人程淵於上週反送中抗爭期間前往香港處理公私事務，部分媒體認為失蹤案件與此有關。

程淵的哥哥程浩25日深夜在推特上發布聲明，並獲長沙富能聯合創辦人楊占青轉貼。聲明表示，程淵應是22日上午被中國長沙市國安局人員從深圳家中帶走，目前據稱被關押於長沙市某看守所，罪名為顛覆國家政權罪。

程浩強調，程淵是公益從業人員，多年來從事乙肝（B肝）反歧視、關注計劃生育政策等工作，他認為程淵的工作完全公開透明且符合中國法律，對於程淵突然被以如此重的罪名逮捕，他與家人都感到非常不解。

劉永澤的辯護律師亦於25日收到相關來電，被告知的內容與程浩所述相符，因此他們相信失蹤3人是被關押在一起的。程浩表示後續將前往長沙，試圖了解更具體的情況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法