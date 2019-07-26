首次在台媒登廣告！港人沉痛呼籲：保衛台灣重奪香港

2019-07-26 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港人為了反對「逃犯條例」多次發起示威，卻屢屢遭到港府武裝鎮壓，近來甚至還有疑似勾結警察的白衣惡煞痛毆抗議人士。台灣民眾見到香港的遭遇莫不痛心，紛紛聲援港人的民主與自由。對此，香港人首次在台媒刊出廣告感謝台灣，就選了今天（26日）出刊的《自由時報》頭版半版，直呼「保衛台灣重奪香港」。

Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.等團體刊出的廣告指出，「我們是一群香港人，有幸通過文字在本報章（《自由時報》）表達感激之情，希望各位不會介意花點時間閱讀。」

港人表示，他們必須「向為香港人保存《南京條約》的台灣人致謝」，因為1842年清朝與英國簽訂南京條約把香港割讓出去後，《南京條約》的正本就由台灣人繼承至今，「正如台灣前民選總統李登輝先生曾經指出，在法理上如果英國想要把香港歸還，那合法的繼承者，自然就是《南京條約》的繼承者。」

港人指出，台灣雖然掌握著香港命運的根源，但並沒有向香港要求任何東西，也沒有命令他們做事，而是莊重地為香港保存這份重要歷史文件，讓他們感受到台灣人是真正尊重香港的主權。

香港人感嘆，「相比之下，中國政府為了奪取香港，無所不用其極」，其手法包括將香港從聯合國殖民地名單除名，自此之後香港就失去國際自決的權利；或者是派間諜滲透香港製造內戰，並以毀滅香港作為威脅，逼迫英國簽訂「中英聯合聲明」。就這樣，與中國政府從無歷史交集的香港，最終被交還給共產黨。

港人痛心地說，從此之後香港就逐漸淪陷了，不僅不公平的選舉制度讓議會失去代議功能，香港法治、資源也被破壞，更別提武力鎮壓、對民眾無差別開槍等等事情，香港的文化、語言與歷史正不斷地被清洗。

香港人強調，中國政府談到「中英聯合聲明」時，竟聲稱這只是歷史文件，不具備任何現實意義和約束力，從這裡就可看出台灣相當尊重契約的精神，中國卻反其道而行，不打算遵守任何承諾。

港人表示，香港人曾天真相信中國會一言九鼎，結果現在整個香港都付出了沉重的代價，因此他們呼籲台灣與全世界，千萬不要相信中國的任何承諾，不要相信中國簽署的任何協議，並希望香港的慘痛教訓，能夠讓台灣朋友引以為戒。

「打馬悍將粉絲團」臉書專頁也PO出港人在《自由時報》刊出廣告的消息，不少台灣網友都高呼「香港加油」、「謝謝香港」，還有民眾表示，「期許香港有重現光明的一天，誰也不曉得香港未來的命運如何，然香港人的奮勇是可敬的」。

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