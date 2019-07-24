美方證實 美中下週二於上海舉行貿易談判

2019-07-24 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長努勤今日證實，下週二美、中代表將在中國上海市進行貿易談判。

根據美國《CNBC》報導 ，美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）今日證實，他與美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）下週一將率團至中國上海市進行為期兩天的貿易談判。

努勤表示，貿易會談將從週二開始，他對於談判結果相當樂觀，因為中國政府有意解決目前的爭端，「還有很多尚待討論的議題，我希望之後還有機會在華盛頓舉行下一次的談話」。

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