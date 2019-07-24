殘忍無極限！ 中國講道人慘遭電擊、遭罵找死

2019-07-24 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國強勢取締家庭教會訊息頻傳。長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，相關行動在福建、廣東等南部省份「愈演愈烈」，甚至傳出深圳1名講道人去年10月與信徒聚會時，被持槍警察抓走，審訊期間惹得對方不開心，胃部竟似慘遭電棍電擊當場倒地，並被罵「還敢和我們談聖經，你不是找死嗎？」

《寒冬》報導，深圳1名家庭教會信徒透露，去年10月講道人與信徒10多人聚會期間，被9名持槍警察抓捕訊問，講道人想用聖經辯論，未料反而激怒警察、受到「電棍電擊胃部」伺候，不停顫抖、倒地喘氣，對方先轟「你還敢和我們談聖經，你不是找死嗎？」、「看我怎麼收拾你」等，再腳踹講道人，隔日才獲釋。

不僅如此，報導表示，福建省、廣東省轄下城市，諸如東莞、廣州、佛山等，也相繼傳出政府打擊多處家庭教會。

報導指出，5月中旬，廣州市宗教局、派出所等10多人闖進恩柱教會聚會所，並以非法為由阻撓70多人聚會，要求登記牧師、信徒個資。信徒表示，當天樓下、走廊至少有30人把守，對方拿攝影器材拍信徒，卻不准被拍，還任意搜查聚會點、帶走含牧師在內4人，追問奉獻款下落、恐嚇若辦教會就罰人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。連周圍住戶都說，「習近平上台真是無法無天了」。

報導提到，同一天宗教局、公安局10人，也傳出擅闖佛山市一處聚會所，且無出示證件就隨意搜查拍照並取締，信徒認為應按法律程序辦案，卻被吼再妨礙就抓起來。官員宣稱其未經官方批准、以「非法集資」名義沒收奉獻款，另帶走10多人訊問。

報導提及，有信徒宣稱，中共怕沒人聽它的，加上基督徒越來越多，所以對基督徒下手。

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