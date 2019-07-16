難忍大眾對宗教產生好感... 傳中共嚴控相關慈善事業

2019-07-16 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中共取締宗教聚會場所不遺餘力，未料，如今連慈善活動也遭殃。長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，官方發布的條例規範任何組織、個人不得藉公益慈善活動傳教，宗教人士認為中共無法容忍這些社會公益行徑，恐肇因於此舉「會讓大眾對宗教產生好感」，進而達到傳教效果。

《寒冬》報導，福建省一所福音戒毒所，透過學習經文與信仰，協助吸毒者脫離毒癮，似獲得不少好評，不過，一名工作人員表示，3月時隸屬公安、宗教局等人員闖入，宣稱戒毒所屬醫療單位，不得作宗教場所，要求拆除牆上的宗教標誌，改掛國旗、愛黨愛國標語及習近平夫婦等人畫像，負責人迫於壓力只好做照拍照回傳。

不僅如此，《寒冬》表示，戒毒所一切宗教活動皆被禁，只能談中國傳統文化，強行關閉聚會禮堂，政府人員不定期巡查監視。文中指出所內有台籍傳道人遭當局約談，審問其是否與美有聯繫或有政治目的、嚴禁非法傳教，並錄音拍照採指紋。

《寒冬》指出，有基督徒透露，相較於真正公益的福音戒毒所，當地政府辦的戒毒所，不僅收費，成功率也低，卻要限制取締人家，「真是不可理喻」。

《寒冬》提到，廣州市越秀區一處由基督徒開辦、協助弱勢族群的慈善之家也被取締。去年底有3名基督徒被依非法聚會為由抓捕，還傳出警方施壓房主終止租賃，即便教會負責人解釋慈愛之家是為造福社會，仍獲得警方「有我們維護社會穩定還要你們嗎？」「現在就是不允許你私自聚會，你們馬上在這一帶消失」的回應。

不只基督教，《寒冬》提及，河北省保定市2月有佛教徒施捨衣物用品給貧困農民，佳話在網路上流傳，未料卻引來政府關注，接受捐助者不僅被盤查物品來源、被逼在問話紀錄上簽字按手印，連物品也被沒收。村幹部認為，官方大動作恐與上頭寫有「佛」字有關。

《寒冬》直言，部分宗教慈善組織為繼續在中國生存，不得不「去宗教化」，並舉例有基金會歷經過多年發展，變得「基本看不出任何基督教色彩」，標誌、宣傳品也不具該教符號；而有佛教背景的，若要進行慈善工作，也得表態不傳教、不搞宣傳等。

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