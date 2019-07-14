民間、政府批准寺廟都強拆！官員嗆：現在是習近平說了算

2019-07-14 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國強勢打壓宗教，理由稀奇古怪。長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，在中國不論是佛教、道教、民間宗教寺廟，以及新建或古代流傳，連政府批准、具有證件的也難逃被拆的命運。有廟主出示當初建廟時辦理的相關證件，但卻獲得官員回覆，「現在是習近平說了算」、「習近平讓拆我們就拆」。

《寒冬》報導，始建於明朝的福州市倉山區建新鎮復興庵，不僅是當地有繳費的道教協會會員，還持有宗教活動場所登記證，仍被當地政府以建設醫院為由強拆。

報導指出，4月底拆除時，手持盾牌的防暴警察也出動包圍復興庵，並警告村民「誰進去就抓誰」，僅半天復興庵就消失，連內部一座觀音像也被拉走。而拆除的前一天，當地另有4座寺廟被依「規劃道路」為由強拆，包括西山村1座200年歷史的古廟在內。

報導提到，村民透露，官員、警察「至少300多人」，封鎖村子道路不讓人靠近，10幾分鐘後呈現在眾人眼前的是一片廢墟，其也直言，因打壓宗教場所，共產黨在當地漸失民心。

報導提及，河北省石家莊封龍山20多座廟宇也被拆，3月中旬時，封龍山各個路口被封鎖，當地政府調來大型機具全拆、砸毀廟裡物品，其中一廟主即便秀出建廟時的相關證件也無用，官員答覆「現在是習近平說了算，以前辦理的證件都不管用了，習近平讓拆我們就拆」；另名廟主感嘆根本沒法活下去。

報導表示，遼寧省蓋州市15處佛道教場所則慘遭查封，5月底民族宗教事務局發拆除通告，宣稱其未經中共批准先建造。不過，一名信徒困惑地說，青雲觀在中共建國前就存在，「未批先建，從何說起？」且前一週不只道觀人員被禁穿道服、燒香，香爐、塑像與窗戶蓋起來，道姑、道士也被驅趕、鎖上廟門，管理小組不時前往檢查，防止恢復宗教活動。

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