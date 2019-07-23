禁上課時間如廁 英教師要學生「控制月經」

2019-07-23 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名青少女亞當斯（Maisie-Rae Adams）控訴，她在經期期間，被老師禁止在課堂時間去廁所，並同時被告誡「要學會控制月經」，而如廁完，回到教室時，更發現自己的書包被移到另一間教室，還被教師阻擋進入授課教室。校方對此表示，實際情形並不如外界所呈現的，但無可奉告該事件詳情，並表示，校方高度關切這項議題，會從中檢討缺失並改善。

綜合外媒報導，該名少女表示，當下她憤而離開教室，然而她回到教室之後，發現她的書包被放在另一間教室，並且被老師阻擋在授課教室之外。

該名少女的母親震怒表示，女兒當下感到被羞辱，並建議學校讓經期中的學生手腕上綁著粉紅色絲帶，好讓教師能意識到學生的需求。

校方表示，學校有相似的「粉紅卡政策」（pink card policy）的措施，並在學年的開始向學生們宣導，校方也提供衛生棉條以及衛生紙給有需要的學生，且有四名非教職員身分，並且皆為女性的「社群支援職員」（Community support officers）提供全天的支援服務，協助妥善處理相關情況。

該校校長亞歷山大（David Alexander）表示，將會從中檢討缺失並尋求改善。而實際情形並不如外界所呈現的，但仍然無可奉告該事件細節。校長表示，校方高度關切這項議題，尤其是該年齡的女孩正處於身心都在發展的階段。

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