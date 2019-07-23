兒出門打球遲遲不回家... 母看見通訊群組上兒焦屍照崩潰

2019-07-23 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前發生一起悲劇，一名10歲男童剛搬進新社區沒多久，上週和認識的朋友到住家附近的空地打球玩樂，沒想到這一去便與媽媽天人永隔，媽媽還是透過社區群組分享的焦屍照片才得知大家在議論的死者其實就是自己的愛兒...。

根據《太陽報》報導，瓦倫提娜（Варентина）為了給孩子一個更好的環境，前陣子便帶著自己10歲大的兒子阿圖爾（Artur）搬到西伯利亞南部的一處小社區。事發當天阿圖爾和朋友相約在社區一處空地打球，沒想到就這麼一去不回，讓瓦倫提娜十分擔心。

一直到瓦倫提娜點開手機不斷跳出來的訊息，發現社區群組正瘋傳一張焦屍照，點開才驚覺是自己的兒子，讓瓦倫提娜當場崩潰，一路狂奔到事發地點想確認這一切都不是真的！瓦倫提娜表示，整起事件竟然沒有人通知她兒子出事，反倒是自己透過通訊軟體得知兒子死訊，對此實在無法接受！

警方表示，男童應是受到高達13000伏特的高壓電擊重傷身亡。事發地點因為在學校附近，因此不少學童會在這邊玩樂，而事發地點旁又堆著一堆高壓電纜，推測男童可能不知道其危險性，跑到上頭玩耍造成悲劇。目前警方已展開調查，追究事件的責任歸屬，若查到有確定疏失者，依俄國法律恐會被判10年有期徒刑。

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