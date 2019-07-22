慘不忍睹... 冰島海灘驚見50隻鯨魚擱淺死亡

2019-07-22 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕冰島西部斯奈山半島海岸，有一群搭乘直升機的美國旅客赫然發現沙灘上有多隻鯨魚陳屍，目前確認是50頭領航鯨擱淺死亡。

據《冰島評論》報導，海洋生物學家瑪格烏史陀蒂（Edda Elísabet Magnúsdóttir）表示，鯨魚不小心游到危險區域的原因有很多，而且領航鯨是具有強大社會性的動物，很少放棄同伴。

瑪格烏史陀蒂說，該地區有強烈的潮汐和海流，這可能使鯨魚更難回到海裡。此外，領航鯨依靠聲波導航，但斯奈山半島海岸聲波的作用十分有限，這可能是鯨魚在退潮後擱淺的原因。

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