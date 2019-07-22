中國進駐柬埔寨基地 外媒：恐阻礙美軍馳援台灣

2019-07-22 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）21日報導，指中國與柬埔寨簽訂一紙秘約，取得柬埔寨一座海軍基地部分使用權，美國官員對此指出，若中國武力犯台，共軍在南海與柬埔寨的據點恐阻礙美軍馳援台灣。

據《華爾街日報》（WSJ）報導，中國與柬埔寨於春季春天已簽訂一紙秘密協議，中國在暹羅灣取得柬埔寨西南方雲壤（Ream）海軍基地部分區域獨占使用權，事後雙方還祕而不宣，目前則有中資企業在雲壤西北方約40英哩（約64.4公里）的七星海（Dara Sakor）興建一座租約長達99年的大型機場。報導指從七星海起飛的軍機將可攻擊泰國、越南、新加坡等地目標。

報導指出，若中國利用該處與鄰近機場執行軍事行動，將大幅增強北京在南海爭議領土的主張，並威脅東南亞地區美國盟邦、進一步將觸角伸向戰略要道馬六甲海峽的能力。有不具名美國官員警告，一旦中國決定武力犯台，在柬埔寨和南海部署的軍力，恐怕會阻礙美軍馳援台灣，因為部分美軍必須取道馬六甲海峽或南海外圍海域。

雖然中國與柬埔寨官方否認相關訊息，但美方知情官員也透露，這份協議開放中國使用雲壤海軍基地30年，之後每10年自動續約。合約草案指出，中國將能派駐軍事人員、儲存武器並停泊軍艦。

事實上，近年中國資金大舉湧進柬埔寨，早已引發美方關切，美國副總統彭斯（Mike Pence）曾致函柬埔寨總理韓森（Hun Sen），不過韓森去年11月否認相關計畫，今年6月時，中國國防部長魏鳳也否認在柬埔寨設立軍事據點。

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