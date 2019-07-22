香港元朗白衣人群毆市民 議員求救警察…警車直接開走

2019-07-22 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗21日晚發生白衣人群毆市民事件，引發嚴重流血，目前被懷疑是黑道介入滋事，救據香港民主黨元朗區議員黃偉賢爆料，今天凌晨1點多時，警察衝鋒車到達現場，而在元朗西鐵站一帶的白衣人正陸續散去，其中有多位未離去的白衣人當面挑釁及恐嚇他及另一位議員杜嘉倫，他們馬上向一旁在警車內的警察求救，但沒想到的是，警察一句話不回隨即把警車開車，這種表現讓他傻眼，怒批「最不可思議及不能接受的一晚」。

兩位議員表態，元朗泛民派議員今日（22日）中午會到元朗警署抗議。

《香港01》報導，黃偉賢是深耕元朗區的泛民派議員，據他所說，凌晨1時多與杜嘉倫步行至元朗站，看到正在離去的白衣人，有步行、也有搭車離去，而一旁有警察衝鋒隊，當時有數名市民向警方抱怨，為何姍姍來遲，反而被警察用盾牌推上行人道，甚至有數名白衣人還當警察的面，發言恐嚇、做勢打市民。

黃偉賢和杜嘉倫也是當中的市民，他們2人很害怕，立即衝向警車，表明身份要求保護，結果，警車內的警察一句話都沒回，竟然拉起車窗，直接開車走人。

黃偉賢不甘被求救被拒，隨後轉到元朗警署要求見指揮官，但是，一直被以開會為由，根本見不到相關高層，元朗泛民派議員今日（22日）中午會到元朗警署抗議。

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