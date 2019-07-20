好神奇！姊妹在同地長大 近30年從未相認

2019-07-20 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州蘭辛（Lansing）韓國裔31歲女子恩萊特（Ashley Enright），在1988年被領養到美國，2017年她收到的耶誕禮物是DNA檢測，好玩參加之後便沒太在意，沒想到離她住處30分鐘車程的韓國裔30歲女子湯普森（Trisha Thompson）去年也測了DNA，赫然發現恩萊特竟是她的姊姊！

據《ABC》報導，從恩萊特和湯普森的收養文件來看，她們有著同樣的母親，應是同母異父的姊妹，領養者則透過不同的代理商，將襁褓中的姊妹分別帶到美國，從此兩人就在不同的家庭裡長大。

湯普森透過DNA檢測機構發現自己與恩萊特的關係後，在去年11月4日傳了臉書訊息給對方。恩萊特接到訊息時根本就不相信，但好奇心還是讓她偷偷找了湯普森的臉書來看，想知道彼此到底像不像。

兩人之後經過了4小時的FaceTime聊天，終於在去年12月首次見面，那一天兩人都情緒潰堤了。畢竟從南韓到美國這樣遙遠的距離，有著血緣關係的人就住在附近，但將近30年來彼此都一無所知。

相認之後，兩人的家庭變得十分友好，7月13日還一起出去野餐。湯普森說，恩萊特在很多方面都和她很相似；恩萊特則笑稱，兩人真的有很多共同點，「我們像是一輩子都認識對方」。

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