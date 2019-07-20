美國這州女學生有福了！學校需免費提供生理用品

2019-07-20 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕女性每個月總會有幾天「大姨媽」到來，除了身體不適之外，還必須花費一筆開銷購買生理用品，甚至有些地區的女性無法負荷這筆支出，僅能以樹皮、棉麻等傳統材料作為衛生棉。但美國新罕布夏州（New Hampshire）的女學生有福了，該州訂立新法規定公立學校必須免費為女學生提供生理用品。

《CNN》報導，美國新罕布夏州近日通過一項州法，規定州內所有中學以上公立學校，必須在女性以及性別友善廁所內提供免費的衛生棉和衛生棉條。也就是說，新罕布夏州的女學生不用在擔心「那個」突如襲來會尷尬，對弱勢家庭來說也節省了一筆開銷。

支持法案的參議員Martha Hennessey表示，早就應該在公立學校廁所提供月經衛生用品，有些學生可能會因為家庭經濟因素以及月經來潮的羞恥感，而不使用生理用品。她指出，這很有可能對學生的學習效果造成負面影響。

新罕布夏州的另一名議員代表Polly Campion也同樣支持此法案，並與Hennessey抱持類似立場。她表示，青少年如果因買不起生理用品，導致在上學期間無法有適當的處理，所造成的恐懼感和尷尬感是顯而易見的。

此項計劃的資金主要來自政府撥給各學校的預算，而學校也可以與非營利團體合作，增加資金或是生理用品來源。而早些時候，美國紐約、伊利諾州和加州都已制定類似的法案。上個月波士頓的公立學校也開始試辦此項計劃。

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