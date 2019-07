2019-07-20 09:31

〔即時新聞/綜合報導〕根本就是蜘蛛人!美國費城一棟19層樓高的建築物,於18日晚間發生火災,一名男子為了逃生,竟直接從外牆攀爬而下,一口氣就爬了14層樓,最後成功到達地面。

據《福斯新聞》報導,當地官員透露,火災起於大廈一樓的垃圾區,火勢不斷向上延燒,煙霧則灌進了頂層的走廊。在現場的媒體拍攝到一名男子在外牆驚險逃生,3分鐘內就爬完14個樓層。

目前並不清楚火災現場被救護車載走的民眾有多少,也無法確認是否有人死亡或重傷,但至少有4位居民和3名警消因吸入煙霧就醫。

HIGH-RISE FIRE: A man is seen scaling down a 19-story apartment building after a fire in West Philadelphia.https://t.co/Rmujuv7vsb pic.twitter.com/2NsXXYgJVL