澳洲男童自稱黛安娜王妃轉世！詳述身世死因嚇傻父母

澳洲歌手大衛·坎貝爾（David Campbell）在上週日登上了澳洲的頭條新聞，起因在於大衛聲稱自己4歲的兒子比利·坎貝爾（Billy Campbell）是戴安娜王妃（Prince Diana）的轉世。（圖擷自David Campbell Instagram）

2019-07-18 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲歌手大衛·坎貝爾（David Campbell）在上週日登上了澳洲的頭條新聞，不過不是因為他的演藝事業，而是他聲稱自己4歲的兒子比利·坎貝爾（Billy Campbell）是戴安娜王妃（Prince Diana）的轉世。

大衛接受在愛爾蘭《Stellar》雜誌採訪時表示，比利在2歲時就首次稱自己是黛安娜王妃轉世，有一次有朋友送給他太太一張卡片，比利竟指著卡片上的黛安娜王妃說：「看，那是我還是王妃時的照片」；此外，比利3歲時，就能夠精準地描述黛安娜王妃生前所居住的巴摩拉城堡（Balmoral），令大衛和妻子感到難以置信。

大衛說，直到比利4歲時，仍堅稱自己是黛安娜王妃，他和太太便進一步試探比利。當大衛問說「你還是王妃的時候家中成員有誰？」，比利不僅將戴安娜王妃的兒子威廉及哈利王子稱為自己的孩子，還能說出黛妃鮮為世人所知的早夭哥哥約翰，這讓大衛和太太更加信以為真。

除此之外，大衛還曾問過於黛妃的死亡車禍細節，對此比利回答，「有一天我聽到警笛的聲音後，我就不再是王妃了。」

在看到大衛受訪的報導後，來自澳洲昆士蘭的靈媒彼得·威廉姆斯（Peter Williams）投書英國《每日郵報》表示，比利可能與已故的王妃有精神連結，他不僅清晰地描述黛安娜王妃的身世，還能說出車禍的情景，而且毫無疑問地認為自己是黛妃，這從一個幾歲大的小孩口中說出來，真的讓人很難不相信。

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