台北燈節主角竟是中國「泡泡瑪特」 吳欣岱：忽視北市豐富文化資源

台北市觀傳局公布第二組「IP」，竟是中國潮玩品牌「泡泡瑪特」。（取自觀傳局Threads）

「2026台北燈節」首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。然而，近日官方公布第二組「IP」，竟是中國潮玩品牌「泡泡瑪特」，消息一出立刻引發爭議，有網友直接開罵「中國的爛東西出現在台北」；台灣基進台北黨部主委吳欣岱也批評，台北市政府要把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。

台北市政府觀光傳播局27日在社群平台發文，貼出一張泡泡瑪特經典角色Molly的剪影，當時即引發兩派意見爭執；昨（29）日下午，觀傳局公布第二波IP角色，宣布8公尺高的泡泡瑪特角色Molly主燈將降臨西門紅樓。消息一出，Threads上立刻再掀爭議，網友紛紛留言：「中國的爛東西出現在台北」、「這麼醜的東西，誰看誰倒楣」、「這種已經退燒的東西誰還要去。」不過仍有部分泡泡瑪特粉絲留言支持。

吳欣岱今日在臉書發文批評，將燈節主角留給中國的泡泡瑪特，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。她身為台北市民，要提出嚴厲質疑，第一、拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」；第二、引入充滿爭議的「傲慢品牌」，這叫安全友善？第三、國際大師視台灣文化為珍寶，市府卻自廢武功；第四、缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑。

吳欣岱痛批，台北燈節是台北最具指標性的觀光活動之一，可以創造巨大商機，北市府理應推廣台北原創或台灣在地的設計。結果2026年，蔣萬安市府卻選擇把西門町的主場優勢，拱手讓給中國品牌。泡泡瑪特的創辦人王寧，之前就公開表示：「泡泡瑪特已被中國認定是『代表中國的土特產』」，這等於是拿台北市的公共資源，免費幫一家中國品牌做大型廣告。

吳欣岱表示，此外，泡泡瑪特的創辦人王寧具備中國政協委員身分，這個品牌更被中國認定是「文化輸出」的樣板。他們透過可愛的公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心。這是一場包裝在商業活動下的「中國文化輸出」。當中國在國際上處處打壓台灣，北市府卻主動把燈節大門打開，讓具有政治任務的中國品牌成為台北燈節的主題。蔣萬安根本在配合對岸的軟性統戰，消耗台灣的文化主體性。

吳欣岱指出，國際眼中，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色；但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為中國國民黨的親中，選擇引入中國角色。從李安的《少年 Pi》到法國名導的《露西》，多少國際電影來台灣取景，看中的就是台灣活潑多元的城市場景。遺憾的是，市府選擇了一條最廉價且媚俗的捷徑：直接輸入中國流行文化。完全顯示蔣萬安對台北市底蘊毫不瞭解，更是在浪費台北的觀光紅利。

吳欣岱最後表示，她過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，自從知道是中國品牌，「創辦人還是政協委員後，這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了。」

