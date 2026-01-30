徐欣瑩轉支持國民黨開放參選 鄭朝方這樣看

民進黨竹北市長鄭朝方說，檯面上人人都有位子，要對新竹縣好，現在就可以做，不用等到以後。（記者黃美珠攝）

2026年新竹縣長選舉，內部激戰中的國民黨，爭取出線的立委徐欣瑩昨晚突然髮夾彎願意自退一步，不再堅持全民調，改支持對手、副縣長陳見賢曾在協調中提出的開放參選建議，一直被外界視為綠營擬竹縣縣長候選人的竹北市長鄭朝方被問及此事，他說，有優秀的人願意為地方服務是好事，縣民一定看得出誰在玩政治、誰在做事，畢竟檯面上的每個人現在都有位置，要，就現在就做好，不用等以後！

鄭朝方說，新竹縣是他的家鄉，縣民也值得更好的對待。有優秀的人才願意用捨我其誰為地方服務他認為是好事，畢竟新竹縣也耽擱很久了！他更相信，縣民一定看得出，誰在玩政治、誰在做事，畢竟每個人現在都有位置，中央的預算、高中增班預算來了嗎？地方交通該要有人要負責吧！現在就要做好，不用以後！新竹縣的未來，甚至現在，會變得越來越好。

對於竹北的能見度越來越高，特別是最近一直被提起。鄭朝方覺得很好，他直言也聽說有很多人想挑戰竹北市長的位子，他一樣覺得是好事，畢竟有競爭才有進步。現在選民結構不同，畫大餅唬弄選民的時代已經過去，不要挑戰選民的智商。至於他的下一步，交給大家來決定。現階段，他還是優先專注於竹北市政。

