    首頁 > 政治

    賴清德春節勗勉花蓮駐軍 官兵「鏟子超人」臂章成焦點

    2026/01/30 15:02 記者蘇永耀／台北報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍派遣近萬人次挺進救援。賴清德總統今赴東部地區勗勉駐軍官兵，現場官兵亦配戴官方特製的「鏟子超人」臂章，展現軍民一體守護家園，以及災後重建的希望與堅毅。（中央社）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍派遣近萬人次挺進救援。賴清德總統今赴東部地區勗勉駐軍官兵，現場官兵亦配戴官方特製的「鏟子超人」臂章，展現軍民一體守護家園，以及災後重建的希望與堅毅。（中央社）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍派遣近萬人次挺進救援。賴清德總統今赴東部地區勗勉駐軍官兵，現場官兵亦配戴官方特製的「鏟子超人」臂章，展現軍民一體守護家園，以及災後重建的希望與堅毅。

    農曆春節將至，賴清德前往赴花蓮地區視導「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，勗勉官兵。國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同；由於國軍官兵去年也挺進花蓮光復投入救災，花防部特別設計「鏟子超人」臂章供所屬二戰區官官兵配戴，從其他戰區前來支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫式臂章。

    由於空軍613營的主戰裝備為國造天弓三型防空飛彈，海軍海鋒7中隊的主裝備為雄二、雄三反艦飛彈；戍守東部的第二作戰區，指揮中樞則為陸軍花防部。面對共軍頻繁於東部外海騷擾之際，總統此行也是針對花東地區主要戰力進行視導。

    花防部現場官兵配戴二戰區事後特別設計的「鏟子超人」圓形臂章，視覺核心融合了「鏟子」、「官兵」與「泥土」，背景則以群山繚繞象徵花蓮地景，上方的太陽代表希望，象徵驅散烏雲，臂章下方特別標註光復鄉英文「GUANGFU」，象徵這段救災與重建的歷程。

