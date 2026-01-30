諷黃國昌為上位不在意出賣靈魂 吳崑玉：別理他、讓他自此謝幕

黃國昌（見圖）即將卸任立委，吳崑玉發文回顧黃國昌一路走來的變化，質疑黃國昌從不拒絕與魔鬼交易，不在意出賣靈魂，且所有政黨，所有長官，所有部屬，所有朋友，都不過是黃國昌晉身上位的踏腳石或免洗筷，用後即丟。（資料照）

立法院本會期將在週五結束，民眾黨團總召黃國昌也即將卸任立委，政治評論員吳崑玉發文回顧，從太陽花到時代力量、民眾黨，黃國昌一路走來的變化，吳崑玉質疑黃國昌從不拒絕與魔鬼交易，不在意出賣靈魂，且所有政黨，所有長官，所有部屬，所有朋友，都不過是黃國昌晉身上位的踏腳石或免洗筷，用後即丟，轉眼便可拋棄。他也形容黃國昌迷信聲量為王，呼籲外界「別理他！就讓黃國昌自此謝幕」、「你理他，他就起乩；你不理他，他就不是個東西」。

吳崑玉在臉書以「別理他！就讓黃國昌自此謝幕」為題發文指出，黃國昌終於要離開立法院，令人不勝唏噓。他對此諷刺「有人要辦告別式，有人想寫祭蔥文，但翻來找去，沒有任何文字能超越去年青鳥集體創作的《蔥師表》」、「蔥哥的聰慧，不只是一般的聰明，而是破壞所有法律與道德邊界，無恥且無底線的膽識過人。樹沒有皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。

請繼續往下閱讀...

吳崑玉質疑，黃國昌在太陽花運動中崛起，卻又背叛了太陽花的台派精神。他創造了時代力量，卻隨即拋棄了時力。他投身寄生於柯P的民眾黨，卻專心致力於在黨內繁殖自己人的力量，擠出原本柯P的人馬。

吳崑玉也指出，黃國昌身為黨主席，卻甘為花蓮王的附隨僕從，以藍白合之名，緊抱鄭主席的大腿。他選過汐止立委，後又怯戰退選。他想選新北市長，卻又吝於勤跑基層，經營選區，寄希望於國民黨最強的人選不選，卻又無法擴大蔥粉數量，柯粉也多不買帳。

吳崑玉直言，所有政黨，所有長官，所有部屬，所有朋友，都不過是黃國昌晉身上位的踏腳石或免洗筷，用後即丟，轉眼便可拋棄。法律制度，政治規矩，國家需求，人民福祉，在他眼中一文不值，僅是妝點門面的壁紙與口號。

吳崑玉批評，立院協商本是各黨妥協的場域，黃國昌一人便可將其變成另一個嘶吼的秀場。法案審理本應是嚴謹的修正過程，他卻可以用機密提案跳過所有爭辯遂行己意，連自家提案軍購條例，第一條就有漏字。在他的字典裡，立委不是為國家和人民服務的，而是國家社會應該為他個人來服務的。

吳崑玉表示，他的雙標，他的前後矛盾，他的邏輯錯亂，從來無法傷他分毫，他迷信聲量為王，迷信不停的丟出議題，製造話題，就能轉動整個地球。他的無恥與無底線，撒旦看了都怕，只有傻蛋見了超愛。

吳崑玉也質疑，縝密思考，嚴謹計劃，從來不在他的工作範圍之內，他要的不過是不停的從他口中，不斷噴出口水泡泡，吸引部份人的目光，他便能轉身以此要挾，情緒勒索，換取自身利益。他最怕的不是失敗或否定，甚至不是各種譏諷嘲笑，而是沒人理他，沒人報導或討論他的話語，那種孤絕寂寞會要了他的命。

吳崑玉也諷刺黃國昌，他從不拒絕與魔鬼交易，不在意出賣靈魂，靈魂值幾個錢？浮士德被罵幾百年，他還是有聲量與名號。所以，從台獨導師轉成紫雲黃氏又算什麼？如果貼得上習大大，拋棄大蔥，轉稱號為來自陜西的「富平羊奶」，也是可以喝的。這種人，正是獨裁者最愛的小弟與打手，歷代酷吏莫不如是。

吳崑玉質疑黃國昌，他從不覺得自己背叛了太陽花世代，背叛了時力，背叛了任何人。他反而會覺得，那些罷免他的人，不投他的人，在黨內跟他吵架或不聽他話的人，在街上罵他「偽君子」的人，還有用「兩年條款」剝奪他立院舞台的人，才是背叛他的人。「總召誠可貴，主席價更高，但為權力故，兩者皆可拋。」他的價值觀，是不與這個社會大多數人連線連網的，自成一個體系，而這個體系是以他自己的利害為核心標準，其他一切都不重要。

吳崑玉也提到，「這大概是我最後一次書寫蔥哥了，2月1日以後，就再也看不見他了，也不想再看見」。吳崑玉強調，再說一次，對付蔥哥這種人最好的辦法，就是不理他，悶死他。當他失去立委身份，就無法再對政局起任何擾亂作用，就算還是個黨主席，也只是個在柯P太陽下曬乾的月餅，連月亮都不是。你理他，他就起乩；你不理他，他就不是個東西。

吳崑玉在文末也直言，人生短短，不要跟豬打架，不要跟狗對吼，不要跟蔥辯論，耳根圖個清靜，手腳練得俐索，事情辦得穩妥，好好過日子，便是。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法