    首頁 > 國際

    日本東京驚傳兩起搶案4.2億日圓現金遭劫 警追查逃逸嫌犯

    2026/01/30 13:36 即時新聞／綜合報導
    圖為羽田機場，示意圖。（彭博）

    圖為羽田機場，示意圖。（彭博）

    日本東京昨日深夜到今晨陸續發生兩起驚人搶案，其中一起為一群人在街頭突遇搶匪，總計裝有4億多日圓的3個行李箱慘遭搶走；另一起則是有攜帶近2億日圓（約新台幣4100萬元）現金的民眾，在羽田機場的停車場遭到搶匪攻擊。據指兩起案件疑似都是3人團夥作案，且都使用灑催淚噴霧攻擊被害人，目前警方懷疑兩者之間有關聯，並正持續追查逃逸嫌犯。

    綜合媒體報導，昨晚約9點半在東京都台東區上野地區，包含3名日本籍及2名中國籍的一群男女民眾，在街頭突遭遇襲擊，據指當時他們正在將3個裝有現金的行李箱裝進乘用車，卻突然被噴灑疑似催淚噴霧的液體，導致裝4億2000萬日圓（約新台幣8700萬元）的3個行李箱慘遭搶走，據稱他們原本是要把這些現金運到香港。警方認為，犯案的是3人團夥，且他們除了搶劫，還傳出撞到路人後又肇事逃逸。

    至於今晨0點10分左右，在東京都大田區的羽田機場第3航站，則是傳出在第5停車場的3樓，有一名50多歲日本男性稱，遭到一名年約2、30歲的男子噴灑催淚噴霧，據指作案的一樣是3人團夥，不過他們未搶奪財物便駕車離開。據稱受害男子經營外幣兌換，雖然現今並未被搶走，但臉部有受到輕傷。

    針對搶劫案件頻傳，警方認為兩起案件作案手法類似，懷疑兩者之間有關聯，目前正持續追查逃逸嫌犯的下落。

