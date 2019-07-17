反送中》八千銀髮族挺青年護港 影后：加油，不要怕

2019-07-17 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港市民發起的「香港銀髮族靜默遊行」，有八千名銀髮族上街重申五大訴求。香港影后葉德嫻今日也加入遊行隊伍並向年輕人說：「加油，不要怕，你們做得好好。」

綜合香港媒體報導，今日上千人的遊行隊伍從遮打花園出發，途經太古廣場、金鐘廊，至終點政府總部。葉德嫻表示，對於連日來發生的衝突感到難過，又指前線警員都只是聽從上司的指示，「即使警方有人受傷我也不會感到開心，其實我們不應大家打大家的」，並認為特首林鄭月娥要為目前的局面負上最大責任。

除了葉德嫺，佔中三子之一的朱耀明牧師、香港前立法局議員曾健成、民主黨元老單仲偕等人亦有現身。

退休前擔任大學校職員、71歲的司徒先生，在遊行過程中批評政府，逼年輕人上街抗議，他指出年輕人是香港未來的希望，認為年輕人使用暴力衝擊立法會，也是無路可走被逼出來的。司徒先生認為，年輕人使用暴力已是最低限度。

退休前從事水電工程的65歲黃先生表示，今天出來遊行是為了挺年輕人，他坦誠過去年輕人給他印象是只愛吃吃喝喝，沒想到年輕人可為民主運動付出這麼多。黃先生表示，年輕人智勇雙全，「be water」的模式抗爭也非常成功。黃先生期望，年輕人要再多一點韌性，堅持下去。

大約晚間6點半左右，主辦單位宣布遊行結束。主辦單位表示，人數比預期多，最少有八千人參與。發起人楊寶熙表示，希望社會平和，但平和是有條件的。楊寶熙認為，要創造環境促進平和，回應年輕人訴求，並指出，撤回法案已無效，至少要成立獨立調查委員會，還警察和年輕人公道。

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