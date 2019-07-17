中國外交官頻發推文 推特成北京宣傳新戰線

2019-07-17 00:14

〔中央社〕經驗豐富的中國駐美大使崔天凱等中國外交官近日在推特（Twitter）發表一連串推文，替北京當局日益武斷的外交和宣傳方式開闢新戰線，也許這是中國未來發展方向的一個徵兆。

路透社報導，由於美國國務院9日宣布批准總值超過22億美元的對台軍售案，中國揚言將制裁對台軍售的美國企業，崔天凱於幾週前新創設的Twitter帳號發表關於台灣推文。他推文寫道：「台灣是中國的一部分。使中國分裂的意圖都不會成功。那些玩火的人終究只會引火自焚。就這樣。」

上週末，為了捍衛中國在新疆地區的相關政策，中國駐巴基斯坦大使館臨時代辦趙立堅發表連串推文，抨擊美國自身面臨人權等諸多問題，並譴責美國偽善。

分析人士表示，近來中國外交官突然發表一連串推文，符合北京當局正在全球部署一種更新、更具侵略性的外交手段。Twitter是美國總統川普批評中國常用的溝通管道。

英國里茲大學（University of Leeds）媒體與傳播講師曾媛（Yuan Zeng，音譯）表示，外交官發推文是中國策略明顯轉變的一部分。她說：「對於個別官員如此公開表達和專斷，確實是一件新鮮事。」

曾媛指出，這些推文充分展現中國外交侵略性，且比傳統媒體更能吸引廣大觀眾，但它們也可能伴隨一些代價。

她並表示：「我懷疑它（推文）對於創造一個對中國更好國際環境的成效，不論是茁壯或領導，同時中國政府一直表示，要和平地與世界接軌。」

崔天凱發表有關台灣推文，獲得超過2000則評論，其中大多數是負面評論，且許多評論都支持台灣，這可能突顯北京擴大宣傳戰場的風險。

法新社報導，雖然人民日報和環球時報等中國官媒都在海外積極運用Twitter和YouTube帳號，中國官員在社群媒體上仍存在諸多限制。

美國智庫外交關係協會（CFR）高級研究員、亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）說，部分原因是它「開啟更多評論大門，以及潛在問題」。

易明告訴法新社：「外交政策在中國是非常高度中央集權。」一般來說，中國外交官「不會擅自發表未經批准的言論」。

易明並表示，中國國家主席習近平「一直認為西方長期主導關於中國在海外的論述。」

「所以現在，中國不僅試圖塑造關於中國的論述，也試圖塑造一個更廣泛的國際論述。」

目前不清楚中國政府對於其外交官網路上評論的管控程度，但迄今，Twitter上大多數中國官員並未偏離北京當局的官方論述。

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