2019-07-16 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕美國22歲的凱莉珍娜(Kylie Jenner),今年榮登《富比士》雜誌榜上最年輕的億萬富豪,身家近10億美元(台幣約310億元),讓她成為家族「最會賺」的成員,活躍於社群媒體的她,日前在instagram曬出「遮點裸照」,讓不少網友暴動了。

綜合媒體報導,美國名媛卡戴珊家族從12年前開始,透過實境秀《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With the Kardashians)成為美國家喻戶曉的電視名人,其中,最受矚目的家族成員凱莉珍娜,去年就賺進1.7億美元(台幣約52.75億元)的收入。

凱莉珍娜擁有自創美妝品牌「Kylie Cosmetics」,並在去年2月與饒舌歌手史特(Travis Scott)生下1名可愛的女兒,家庭、事業有成的她,成了不少女性的指標。昨(15)日她在instagram上傳一張「遮點裸照」,讓不少網友暴動了。

照片中,她戴著一頂大草帽遮臉,僅用手腳遮住「重要部位」,一私不掛的黝黑肌膚、渾圓美乳加上水蛇腰,讓網友大噴鼻血,還有網友直呼,「凱莉珍娜根本是人生勝利組」!

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法