香港反送中怒火延燒 傳林鄭擬實施分區戒嚴遏抗爭

2019-07-16 12:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕仍在持續的香港反送中抗爭，爆發嚴重的警民流血衝突。據香港《蘋果日報》報導16日披露，港府內部正研究由特首林鄭月娥會同行政會議頒佈戒嚴令可行性，以收分區戒嚴之效。

建制派民建聯立法會議員蔣麗芸15日曾致函香港警務處處長盧偉聰，要求警方暫停核准集會遊行的不反對通知書，形同剝奪港人集會自由。據消息人士向香港《蘋果日報》透露，港府內部正循這個方向研究，探討不同方案處理不同區域發起遊行集會，其中一個方案是引用《公安條例》第17條（E），由特首會同行政會議頒佈戒嚴令，由港府宣佈指定區域、指定時間禁止港人公眾集會，指定區域以外的民眾也不能進入「禁區」，警方有權拘捕所有違令者

根據《公安條例》第17條（E），特首會同行政會議如信納基於香港或香港境內任何地方出現特殊情況，為防止嚴重擾亂公安，可頒佈戒嚴，最長3個月，期間禁止在香港或香港境內任何地方舉行所有或任何類別的公眾聚集。任何人參與推動、指導、組織或管理違反法例所指的公眾聚集；或參與或煽惑他人參與該公眾聚集，即屬犯罪，一經定罪最高可罰款5,000港幣（約台幣19,800元）及監禁3年。

香港自1997年主權移交以來從未實施戒嚴，對上一次實施戒嚴是1956年爆發「雙十暴動」」，這是香港歷史上傷亡數字最多的社會騷亂。暴動始於石硤尾徙置區職員撕毀張貼在樓宇外牆的大型「雙十」徽號，引起徙置區居民不滿，最終發展成擴散至整個九龍半島和荃灣的騷亂。根據港英政府的官方報告，「雙十暴動」共造成104人死亡和164人傷，被定罪的人數高達291人，被洗劫或破壞的目標遍及工會會址、學校、工廠和商店。

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