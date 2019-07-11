聯合國通過決議 將對菲國掃毒行動提交報告

2019-07-11 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自上任以來鐵腕掃毒，人權組織及西方國家嚴正批評杜特蒂政府的掃毒行動太過血腥、違反人權。聯合國人權理事會（UNHRC）11日以些微差距通過1項決議，將對菲律賓的掃毒戰發表1份全面報告，對此菲律賓表示抗議。

綜合外媒報導，杜特蒂自2016年6月30日上台後，將「掃毒」列為首要任務，3年多來已有數千名毒梟與涉毒人士死亡，甚至傳出警方或蒙面槍手會在晚上殺害嫌犯。而根據之前菲律賓的民調機構「社會氣象站」（SWS）的民調數據，約78％的菲律賓人民滿意政府的掃毒績效，但高達96％認為警方執法過當，可以生擒，而非直接擊斃毒犯。

聯合國人權理事會47個成員國中，有18個國家贊成冰島提出的決議，要求聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）針對菲律賓的狀況撰寫1份綜合報告，完成後提交理事會。議案還敦促菲國政府符合《國際法》，依照正當程序和法治，防止法外殺戮、強迫失蹤，進行公正調查。不過，有14國反對該決議、15國棄權。有消息人士指出，原本是要求提交「調查」，但後來為爭取更多人支持，才改為報告。

馬尼拉駐聯合國歐洲總部大使賈西亞（Evan Garcia）對投票結果表達不滿，認為這次決議建立在不實指控上。

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