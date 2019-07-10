悲！菲律賓3歲女童命喪「掃毒戰」 淪年紀最輕遇難者

2019-07-10 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）實現他競選時的「掃毒諾言」，根據統計，2016年7月1日至5月31日期間，至少有6600人命喪「掃毒戰」，其中，1名年僅3歲的女童烏皮娜（Myca Ulpina），日前成為血腥掃毒最年輕的遇難者，但她的死亡被菲國警方宣稱，只是「掃毒戰的附帶損害」。

綜合外媒報導，事發前，烏皮娜與家人正在睡覺，豈料，警方突然在沒有搜索令的情況下衝進家中，烏皮娜正好被1顆流彈擊中不治，讓這名母親悲痛不已。事件曝光後，不少民眾撻伐杜特蒂的掃毒做法，紛紛表示抗議。

對此，警方宣稱烏皮娜的死亡，是她的父親將她「當成人肉盾牌」的意外，甚至指出，在行動過程中，難免會發生「附帶損害」，此話一出，讓烏皮娜的母親在靈堂崩潰。

根據《路透》報導，菲國緝毒戰太過血腥、隱密，導致死亡人數幾乎不可能追查。菲國活躍人士指出，警方依據漏洞百出的「觀察名單」辨認吸毒犯和販毒犯，再以「釣魚行動」處決這些人，造成數萬人喪命。

神父比亞努維瓦（Flavie Villanueva）在今（10）日烏皮娜的殯葬彌撒表示，「我算不清主持過多少場緝毒戰的死者彌撒，但我發現一件事，就是沒有人抗爭。」曾是吸毒者的亞努維瓦（Yanuviwa）表示，會發生這樣的憾事，是因為杜特蒂和警方「把自己當成上帝」。

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