掘古墓尋失蹤36年少女 梵蒂岡震驚：連公主骨骸也消失

2019-07-11 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡今（11）日挖掘2座歷史古墓搜尋1983年失蹤的少女奧蘭迪（Emanuela Orlandi）的屍骸，沒想到竟空無一物，連應當埋於其中的2名19世紀公主骨骸也消失無蹤。

據《路透》報導，梵蒂岡官方今日挖掘2座歷史古墓，以確認自1983年起，已失蹤36年的少女奧蘭迪是否遭棄屍其中。

報導指出，探勘隊不但沒有找到奧蘭迪的屍首，連原本應當安眠於墓中的2位19世紀德奧公主，梅克倫堡公主（Princess Carlotta Federica of Mecklenburg）和霍恩洛厄公主（Princess Sophie von Hohenlohe）的骨骸皆不見蹤跡。

對此，梵蒂岡發言人吉索蒂表示：「這次探勘沒有任何發現，連任何骨骸、骨灰罈都沒有。」他強調，現在梵蒂岡官方將會查閱19世紀、以及60年前的施工紀錄，看是否會對此有懸案所幫助。

據了解，30多年以來，關於奧蘭迪失蹤的傳聞和猜測此起彼落，從擄人勒贖到陰謀論皆有，2012年梵蒂岡也搜尋打開義大利黑手黨迪皮迪斯（Enrico De Pedis）之墓，並未有任何搜尋。

去年底，梵蒂岡翻修駐羅馬大使館時曾發現人類骨骸及牙齒，引起義大利媒體強烈關注，認為和奧蘭迪以及另一名失蹤少女格雷戈里（Mirella Gregori）有關，但DNA檢驗結果為陰性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法