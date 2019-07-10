美海軍MQ-8C無人機達IOC 2021年投入作戰

2019-07-10 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍日前宣布，「MQ-8C火力偵察兵」（Fire Scout）無人直升機已達初始作戰能力，未來將在2021財政年度部署在近海作戰艦上，執行情報蒐集、監視偵查等任務。

航空雜誌《飛行全球》（FlightGlobal）8日刊文指出，美國海軍無人機「MQ-8C」機身基於貝爾407商用直升機進行研發改裝，與前代「MQ-8B」採用的「Schweizer 333輕型直升機」相比，全機體積、重量與各方面性能均高出一截。

《飛行全球》指出，「MQ-8C」捨棄座椅、載人空間與部分航空電子設備而改由遠端操控，將空間更有效利用於增大油箱等有利續航的設備，其最大續航時間為12小時，最大載重量為318公斤，最大射程約為278公里，並可搭載包括李奧納多Osprey 30主動電子掃描陣列（AESA）雷達在內的更多設備。

根據美國海軍公布的資訊，截至目前為止，MQ-8C的飛行時數達1500小時，飛行超過700架次，在未來數年內，諾斯洛普格魯曼公司將持續生產MQ-8C，並完成38架訂單。

去年底，我國海軍司令部曾傳出評估向美採購MQ-8B型無人直升機，以強化制海作戰力量，並作為新一代巡防艦與主力艦的艦上配備，不過疑因美方對MQ-8B的開價相當高，最終令我方卻步。

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