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聯合國車輛在拉法遇襲1死2傷 以色列軍方：他們行駛在激戰區

1輛印有聯合國的旗幟與標誌的汽車，在13日行駛拉法附近遭到攻擊，導致1死2傷；聯合國車輛示意圖，與本新聞無關。（彭博）

1輛印有聯合國的旗幟與標誌的汽車，在13日行駛拉法附近遭到攻擊，導致1死2傷；聯合國車輛示意圖，與本新聞無關。（彭博）

2024/05/14 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1輛印有聯合國旗幟與標誌的汽車，在13日行駛拉法附近遭到攻擊，導致聯合國工作人員、印度籍公民卡里（Waibhav Anil Kale）死亡，另外還有2人受傷，以軍表示車輛行駛在被宣布為激戰區時遭攻擊。

綜合媒體報導，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）13日發布聲明，46歲的印度公民卡里在與其他聯合國人員搭車從拉法出發，前往汗尤尼斯的歐洲醫院遇襲，儘管車上有聯合國的旗幟與標誌，但槍手仍朝著車輛射擊，導致卡里身亡，另外還有2人受傷，目前尚未確定行兇者的身分。

以色列軍方表示，該事件正在接受調查，「初步調查表明，該車輛在被宣布為激戰區的範圍內被攻擊；而以色列國防軍未提前獲知該車輛的行駛路線。」聯合國則稱「會向以色列方面通報我們所有車隊的動向」，這些車子都是帶有明顯標記的聯合國車輛。

卡里上個月才開始在加薩擔任聯合國安全服務協調員，是以哈戰爭中首名身亡的外籍聯合國員工，而自以哈戰爭以來，已經有191名聯合國員工在加薩被殺，大部分為巴勒斯坦公民。

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