港府稱不會實施「社會信用體系」 黃之鋒：香港不屬大灣區？

2019-07-09 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前，中國廣東省政府公布《粵港澳大灣區建設3年行動計劃》等公文中顯示，將加快社會信用體系和市場監管體系建設，並研究制定廣東省社會信用條例。對於「社會信用體系」是否在香港落實，香港政府除了發新聞稿澄清，香港政制及內地事務局局長聶德權今天也在臉書上說，「這項措施與香港無關，絕對不會在香港實施。」香港眾志秘書長黃之鋒質疑，香港不屬於大灣區？

聶德權今天下午在臉書上回應說，「就有台灣報章和網上平台指內地的『社會信用體系』將在香港實施，現澄清絕無此事。」聶德權指出，「廣東省7月5日印發推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年），其中包括加快社會信用體系建設，這項措施與香港無關，絕對不會在香港實施。」

黃之鋒在聶德權發文底下留言說，「『粵港澳大灣區』加快社會信用體系建設與『香港』無關？「粵港澳大灣區」改名做「粵澳大灣區」我就信局長你呀」。黃之鋒質疑，「香港政府是不是想說香港並不是大灣區一部份？」

除了中國廣東省政府的文件之外，由「中國國家信息中心」主辦的網站「信用中國」上，於「地方信用網站」一欄，也已可以看到為香港、澳門、台灣所預先留下來的連結。

香港眾志秘書長黃之鋒質疑，難道香港不屬於大灣區？（圖擷取自臉書＿聶德權 Patrick Nip）

於「地方信用網站」一欄，也已可以看到為香港、澳門、台灣所預先留下來的連結。（圖擷取自中國政府網站＿信用中國）

公文顯示，將加快社會信用體系和市場監管體系建設，並研究制定廣東省社會信用條例。（圖擷取自中國廣東省政府網站＿〈粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）〉）

在另一份公文中可見，關於「社會信用」等相關訊息。（圖擷取自中國廣東省政府網站＿〈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的實施意見〉）

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