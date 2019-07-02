被融入大灣區 港慢性死亡

2019-07-02

〔編譯孫宇青、茅毅／綜合報導〕香港「反送中」風波逾月未止，北京當局是否繼續倚重香港，以及香港是否保得住法治和言論自由，持續受到關注。美國有線電視新聞網（CNN）分析，中國在國際間聲譽不佳，香港的國際金融中心地位短期內難以取代，但隨著香港逐漸「被融入」粵港澳大灣區經濟圈，這座自由的城市無異於「慢性死亡」。

報導引述世界銀行資料指出，香港佔中國國內生產毛額（GDP）比重，已從九七年的二十％下滑至如今的三％，但上海或深圳等中國城市迄今未能取代香港，因香港在金融服務等領域仍遙遙領先。例如，香港分別在二○一四和一六年，協助上海及深圳股市與國際接軌，允許海外投資者透過香港證券交易所，在中國市場買賣股票，協助開放中國市場。再者，香港也是中企尋找新投資資金地點。

香港大學金融學者陳志武舉例，中國電商龍頭阿里巴巴一四年在紐約證券交易所上市時，曾創下史上最大規模的首次公開募股（IPO）紀錄，近期則傳出準備在香港、而非上海或深圳二次上市，「理由不言而喻」。進一步而言，中國目前在國際上聲譽不佳，包括被指違反國際貿易規則、盜竊知識產權等，均限制外企直接進入中國市場的意願，因此香港短期內仍會是中國與國際市場的「中間人」。

然而，美國哈佛大學甘迺迪政府學院高級研究員陸克（Philippe Le Corre），對香港長期願景抱持悲觀態度，指隨著北京積極推動粵港澳大灣區計畫，將香港、澳門與廣東省重點城市融合成大經濟圈，香港的國際金融中心地位將被「沖淡」。尤有甚者，大灣區各城市將興築連通橋梁、道路，北京將可強行同化及控制，這對香港來說無非是「慢性死亡」。

中國民眾對「反送中」抗爭嗤之以鼻

中國方面，香港《南華早報》一日報導，許多中國民眾對港人「反送中」抗爭嗤之以鼻，甚至曾在西方國家接受教育的專業人士，也認為抗爭者對重視個人權益更甚於經濟繁榮的作法，乃是不智之舉。曾在美國知名大學就讀的Cecilia Zhang已在香港金融業工作四年，她不懂為何不斷有港人走上街頭，甚至認為這些示威者應該回家。她說，發生這些抗爭後，香港今年的經濟會很慘，「示威者幹嘛做些對自己沒好處的事情？能從中得到什麼？」

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