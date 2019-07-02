一國兩制在港失敗 在台更無路可走

2019-07-02

〔記者楊淳卉、編譯劉宜庭／綜合報導〕香港主權移交中國廿二週年，香港民眾昨擴大發起七一大遊行，持續「反送中」抗爭。民進黨秘書長羅文嘉昨上午與香港眾志秘書長、民運領袖黃之鋒連線對談，共同關注「一國兩制」在香港現況。

羅文嘉表示，此次連線除了要表達民進黨對香港支持民主朋友的支持外，也希望再次呼籲國內所有政黨、政治領袖能夠清楚意識到，一國兩制不是台灣能夠走或願意走的路；做為台灣的政黨，應該清楚這沒有任何模糊空間。

羅文嘉也請黃之鋒轉達，台灣有很多人與香港朋友站在一起，台灣也曾走過一段極為辛苦、爭取民主的路，希望香港朋友感受到台灣與香港站在一起的心情。

黃之鋒表示，在過去廿二年，他覺得一國兩制已經變成一國一制，特別是在習近平上台後，對香港的壓迫愈來愈大，對台灣的壓迫也愈來愈明顯。許多年輕人被警方逮捕，面對法律審判，他自己也是在兩週前才離開監獄，在體制內不能參選、被取消議員資格，體制外街頭抗議的自由也愈來愈小，在在顯示香港的一國兩制完全失敗。

黃之鋒也希望台灣朋友在未來，尤其是總統選舉，可以讓候選人更加關注香港一國兩制的情況。黃之鋒強調，香港一國兩制的落實情況已經說明，一國兩制絕對不能在台灣落實，也希望在未來，香港爭取民主的朋友和台灣不同的朋友可以有更多連結，在未來面對北京的時候，香港和台灣也一起團結面對壓迫，爭取民主、自由。

香港才略企業執行長、前香港廉政公署官員盧維思一日投書《南華早報》，指「送中條例」激起香港民間大規模示威浪潮，在台灣民眾眼中無異於代表「一國兩制」的失敗；倘若中國政府仍希冀透過「一國兩制」和平統一台灣，就必須彰顯香港政治的民主制度，首要之務應是在下屆（二○二二年）香港特首選舉時，引進更能直接反映民意的普選制度；倘若無法大幅改革政治，至少會有一世代的台灣人因借鑑香港經驗，堅拒「一國兩制」。

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黃之鋒

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