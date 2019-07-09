何韻詩籲聯合國人權理事會除名中國 北京：癡心妄想

2019-07-09 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港歌手何韻詩昨天（8日）出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會的常務會議，針對香港反送中運動發表簡短演說，指香港自由已逝，一國兩制近乎死亡，籲聯合國人權理事會除名中國，結果遭中方官員2度打斷發言。對此，中國北京外交部發言人耿爽今天（9日）批評何韻詩是「癡心妄想」、「不自量力」。

何韻詩昨天提到，香港200萬人上街和平遊行，卻換來警方使用橡膠子彈對待，許多人還因此被捕，再加上有4人為反送中輕生等事，均已證明香港的自由被慢慢侵蝕，呼籲理事會召開緊急會議保護香港，盼人權理事會將中國除名，「才22年時間，由中央直接委任的特首，早已被中國控制，不惜一切代價損害民主自由，所謂『一國兩制』已近乎死亡。」

綜合港媒報導，耿爽今天在外交部例行記者會上，批評何韻詩的發言癡心妄想、不自量力，強調香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家和組織無權干預，並稱邀請何韻詩的非政府組織違反《聯合國憲章》和人權理事會的相關規定，更指何韻詩在發言中挑戰一個中國原則，干涉中國內政和主權，污蔑中國的人權狀況，中方對此表示堅決反對，並給予強烈譴責。

耿爽重申，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治的方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹。保持香港繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。

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