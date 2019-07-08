中國拘捕華裔澳籍作家 妻子出境遭拒

2019-07-08 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕華裔澳籍作家楊恆均今年1月到達中國時，遭國安人員以國家安全為由逮捕，可能是因其曾發表反共言論與進行社運，但妻子袁瑞娟（筆名袁小靚）本月4日試圖出境時，卻在機場遭國安人員帶走問話。楊恆均的代表律師斯塔里（Robert Stary）今（8）日呼籲澳洲政府介入要求中國政府盡快放人，惟澳洲政府對與中國的交涉態度並不積極。

楊恆均曾在中國任官，也是推動民主改革的社運人士，在今年1月19日與妻子及繼女從美國到達中國廣東後，在機場被安全部門官員以影響國安為由逮捕，被關押至今已近半年，妻子也遭限制出境。

袁瑞娟在4月8日透過澳洲廣播公司（ABC），在訪談中表示楊恆均被中國公安帶走，而家屬和律師都無法與楊恆均見面，希望澳洲政府為自己的海外公民提供幫助。袁瑞娟本月4日試圖返回澳洲，在機場被中國國家安全部的人員帶走，沒收了手機並問話2小時。律師斯塔里已要求澳洲政府介入。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前對此表示，會遵循外交管道處理，但並未要求中國政府釋放楊恆均，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）今日對此發表聲明，要求中國說明拘留楊恆均的原因，但沒有提到袁瑞娟出境遭拒一事。

華裔澳籍作家楊恆均今年1月遭國安人員逮捕，但妻子袁瑞娟本月4日曾試圖出境，卻在機場遭國安人員帶走問話，但澳洲政府在與中國的交涉中並未表現積極態度。圖為袁瑞娟受澳洲廣播公司採訪。（圖擷取自ABC News YouTube頻道）

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