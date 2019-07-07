反送中》港人發起九龍大遊行 群眾：黑警可恥！（不斷更新）

2019-07-07 18:16

首次上稿 17:40

更新時間 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕反對送中條例、要求特首林鄭月娥下台的香港群眾今（7）日再度發起大遊行，身穿黑衣的示威者擠滿街道，地點卻從港府所在地香港島移師到一海之隔的九龍半島，從尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站。原訂下午4點出發的大遊行，但因人潮踴躍而宣布提早出發。

【18:08】有港人在廣東道上停留聚集，並且高喊「黑警可恥」。

【17:39】香港眾志成員在遊行終點處的旗桿上掛上黒色的香港紫荊旗。

【17:32】「香港01」報導指出，藝人葉德嫻此次亦有參加遊行。

【17:01】有示威者派發有關香港近況之簡體字傳單給遊客，並以普通話「一起來」邀請遊客加入遊行。

【16:25】在尖沙咀梳士巴利花園的遊行起點仍有大批港人並未出發。群眾除了自發性地讓路給車輛，不時也有車輛鳴響喇叭支持遊行。

【16:21】「立場新聞」報導指出，有市民計劃在遊行現場設回收站，以便示威者回收垃圾的市民，不過遭到警方要求他脫下口罩，且要求他將隨身行李打開檢查。該市民表示警察狀態「接近神經質」。

【16:18】遊行隊伍已抵達終點高鐵西九龍站。遊行人士已佔據九龍公園雙向車道的全數道路。香港警方以廣播要求抵達終點處之示威者應立即離開。

【15:37】由於人數眾多，遊行人士在為反送中的死難者默哀後提前起步。

【15:29】此次向警方申請不反對通知書的申請者劉穎匡批評，香港警方在遊行終點西九龍站座出不何比例的高規格佈防，他重申此次遊行之訴求與過往的五大訴求以及七一佔領立法會的宣言一致。

【15:05】距離出發時間仍有將進一個小時，不過位於遊行起點的尖沙咀梳士巴利花園已約有上千人聚集。

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